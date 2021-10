«Napoli, pena dura per il rapinatore che ha trascinato una ragazza»

La riflessione arriva dopo la svolta nell'inchiesta. «Denunciare serve sempre - spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che diffuse i video della violenta aggressione alla ragazza in via De Marco a Napoli - adesso ci aspettiamo una pena dura. Siamo contenti che le forze dell'ordine abbiano agito con velocità ed efficacia. Quelle che abbiamo visto sono state scene terribili che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben più drammatico. Quello che lascia sconcertati è la ferocia di questo delinquente che non si è fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima».

APPROFONDIMENTI ITALIA Strade e vicoli di Napoli presi d'assalto dai turisti al ponte... IL CASO Napoli, pretende di partire in treno con un biglietto scaduto:... CALABRIA Donna ha infarto in strada, morta dopo 90' di agonia in attesa...

È il 22 ottobre scorso, ora 21:53, quando si vede un'auto arrivare in via Carlo De Marco. Scende un uomo a passo veloce. Si dirige verso una ragazza che ha appena fatto un acquisto presso un distributore automatico. Lui le strappa violentemente la borsa e la sposta verso terra. Lei lo insegue, si attacca alla portiera dell'auto e il rapinatore accelera trascinando la vittima per diversi metri.

Napoli, ragazza rapinata e trascinata con l'auto: fermato l'aggressore

Anche grazie al filmato, gli agenti della Squadra Mobile e dell'ufficio Prevenzione generale della Questura danno esecuzione adun decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 42 anni, gravemente indiziato per la rapina.