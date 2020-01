© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è ancora il frastuono dei fuochi d’artificio e la puzza dei rifiuti andati in fiamme per le strade di Fuorigrotta. Un quartiere che sembra essersi risvegliato in una zona di guerra e dove, in alcuni vicoli, il materiale pirotecnico è ancora accatastato agli angoli dei marciapiedi.È il caso di via Giacomo Leopardi o di via Luigi Mercantini, in cui ai limiti della carreggiata e nell’angolo con via Gabriele Rossetti sono stati accumulati decine di residui di materiale esplosivo. Ma non solo. Proprio in quel punto - in una delle tante discariche a cielo aperto della zona - anche la spazzatura, andata a fuoco dopo la mezzanotte, rimane a terra carbonizzata. Una “fotografia” del degrado e del pericolo a cui sono stati esposti i cittadini che ancora stamattina, sono costretti a farsi largo tra rifiuti e fuochi inesplosi.