Napoli, il business delle ambulanze: «All'ospedale Loreto Mare lo gestiscono anche i vigilantes»

Lunedì 2 Settembre 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 07:03

Dopo aver denunciato nei mesi scorsi un sistema di collusione tra infermieri, singoli operatori sociosanitari, addetti alle pulizie e in alcuni casi anche medici - che avrebbero favorito in un modo o nell'altro un'unica ditta di trasporto infermi in ospedale - Adolfo Tovecci, imprenditore dell'azienda di ambulanze private Sanitax, ora punta il dito contro alcune guardie particolari giurate che, a suo dire, in molti ospedali di Napoli, favorirebbero anch'essi la presenza di operatori dell'unica ditta concorrente già oggetto, nel marzo scorso, di una dettagliata denuncia da parte dell'imprenditore, a seguito delle gravi minacce subite da un suo familiare che lavorava presso l'ospedale dei Pellegrini. Fatti su cui indaga la Procura di Napoli e la Direzione distrettuale antimafia.