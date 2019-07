Napoli, caccia ai vampiri dell'energia elettrica: chiusi un bar e una lavanderia

Giovedì 18 Luglio 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti dell'unità operativa investigativa centrale della polizia locale di Napoli, con la collaborazione di tecnici dell’Enel, sono intervenuti in vico Gabella, angolo con via Vespucci, e hanno accertato la causa delle anomalie nella misurazione dei consumi di energia elettrica di un var che aveva manomesso il cavo montante che alimenta il contatore attraverso una derivazione abusiva con allaccio diretto alla rete Enel. L’energia elettrica prelevata non veniva registrata e la potenza era illimitata. Il danno ammonta a circa 27 mila euro.Nella seconda verifica effettuata alla via San Cosmo Fuori Porta Nolana, in una lavanderia, è stata scoperta la manomissione del contatore con la rottura dei sigilli e mediante la consueta applicazione del magnete che alterava la registrazione della fornitura. Secondo le prime stime effettuate dai tecnici intervenuti, il danno arrecato alla società erogatrice dell’energia elettrica è di almeno 21 mila euro.A seguito di quanto accertato entrambi gli esercizi commerciali sono stati chiusi e i titolari sono stati denunciati per truffa aggravata, per i reati previsti e puniti dal codice penale.