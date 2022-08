“Puntolis”, in Campania 3100 punti per acquistare titoli di viaggio

In oltre 3100 punti in Campania è possibile acquistare i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale di Air Campania, Eav Autolinee, Sitasud e Bus Italia Campania. Sono gli esercizi commerciali “Puntolis”, 3154 dislocati nelle cinque province: 356 ad Avellino, 245 a Benevento, 535 a Caserta, 1.329 a Napoli e 680 nella provincia di Salerno. Il servizio è partito in via sperimentale il 22 giugno sulle linee Air Campania, per poi essere esteso alle altre aziende. È la fine, dunque, della caccia al biglietto senza contare poi che, per i gestori, non sarà più necessario preacquistare scorte di titoli di viaggio, con la difficoltà di scegliere di quanti e quali biglietti approvvigionarsi.

L'emissione del titolo avviene, infatti, attraverso un sistema digitale: basta comunicare al gestore del punto vendita il comune di partenza e quello di arrivo, la tipologia di biglietto perché il terminale stampi uno scontrino con QR Code valido come titolo di viaggio. Sullo scontrino è riportata la data e ora di emissione, origine e destinazione, tipologia di biglietto e il periodo di validità. La novità introdotta è che rispetto al tradizionale titolo di viaggio, utilizzabile anche in un secondo momento, i ticket con QR Code hanno una scadenza prefissata: tre ore dall'acquisto per la corsa semplice, entro la mezzanotte della giornata di acquisto, per il giornaliero. In una fase successiva alla sperimentazione sarà possibile selezionare anche l'ora di inizio validità dei titoli.