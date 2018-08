Martedì 14 Agosto 2018, 21:43

È ancora emergenza sangue al Cardarelli. C'è carenza in quello che è il più grande ospedale del Sud. I vertici sanitari ricordano che al centro trasfusionale dell'ospedale si può effettuare la donazione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30 tranne nei giorni festivi (in questa settimana domani a Ferragosto). La sala donatori si trova al piano terra del padiglione E.Non c'è alcuna distinzione di gruppo sanguigno. Poche regole per la salute di tutti: ad esempio possono donare i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e che non abbiano più di 60 anni. Per poter donare il sangue in sicurezza si deve avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili e uno stile di vita sano. Questo significa: nessun comportamento a rischio che possa compromettere la salute di chi dona o quella di chi riceve il sangue. L'idoneità alla donazione verrà comunque stabilita mediante un colloquio personale e riservato, una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.