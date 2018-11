CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Novembre 2018, 08:54

La lettera è dell'8 febbraio 2016. La firma del mittente è quella del cardinale Gianfranco Ravasi, nella sua veste di presidente della Pontificia commisione di archeologia sacra; il destinario si chiama Antonio Loffredo, parroco della Sanità e gestore, con i ragazzi della cooperativa la Paranza, delle famose catacombe che portano il nome del patrono della città, insieme con quelle di San Gaudioso. A tirar fuori dal cassetto la missiva, timbrata e protocollata dal Vaticano, è proprio Loffredo che, in poche righe di accompagnamento, spiega anche il perché: «Il clamore mediatico registrato in questi giorni evidenzia un clima di confusione e disorientamento che - scrive il parroco - mortifica il volto e il successo che, legittimamente, le Catacombe hanno saputo conquistare, sul piano nazionale e internazionale». E poi aggiunge: «Forse c'è, non poca, disinformazione sull'operato e sulle intese intercorse in questi anni che non giova alla causa delle catacombe per le quali il cardinale Ravasi ha avuto sempre parole di benevolenza e apprezzamento, come si può evincere dalla lettera che mi inviò l'8 febbraio 2016».