Napoli, centauro aggredito dal parcheggiatore abusivo in piazza dei Martiri

Domenica 21 Ottobre 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 18:06

Nove parcheggiatori abusivi fermati, identificati, sanzionati e allontanati dalla zona in cui operavano. Questo il bilancio dell'ultima azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nella zona di Chiaia, da parte degli uomini della polizia locale di Napoli.Le operazioni, intensificate a seguito dell'aggressione di un parcheggiatore ai danni di un ragazzo non intenzionato a pagarlo, si sono svolte nel corso della notte tra sabato e domenica e si sono estese anche alla zona dei baretti. Proprio qui, sono stati fermati e sanzionati dodici centauri in transito nell'area della zona a traffico limitato e sono multati trentanove veicoli per sosta vietata.Il parcheggiatore, responsabile dell'aggressione di sabato pomeriggio, è stato riconosciuto come un habitué della zona affetto da evidenti disturbi mentali.