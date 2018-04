CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Aprile 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 08:24

La chiesa del Gesù Nuovo è un immobile dissestato, l'allarme viene lanciato dal Comune, in un documento firmato dal sindaco De Magistris che ordina di «eliminare il pericolo e tutelare l'integrità fisica delle persone».È la città fragile che continua a manifestare i suoi segni. Il documento che infila di forza la storica chiesa del centro antico nell'elenco degli immobili pericolosi della città, si trova mescolato a decine di altre ordinanze, tutte diffuse venerdì scorso: in totale, in una sola settimana, sono state individuate 30 situazioni di rischio per la cittadinanza per colpa di palazzi malmessi; ne vengono firmate altrettante, ogni settimana per ogni mese dell'anno. Napoli è pericolosa.Ma quando ad essere considerata pericolosa è una delle chiese più rappresentative della città, beh, allora bisogna fermarsi e riflettere: cosa sta accadendo?Per capire bisogna addentrarsi nelle due paginette fitte fitte dell'ordinanza a firma del sindaco che ordina «alla direzione Regionale della Campania Agenzia del Demanio, proprietaria dell'immobile dissestato sito in Piazza del Gesù, a scopo cautelativo di non far praticare ad horas le aree antistanti e interne alla chiesa interessate dai dissesti». E soprattutto impone al proprietario «di eseguire immediatamente e senza alcun indugio tutte le misure necessarie per preservare persone e beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa».Insomma, a leggerla sulla carta non sembra una situazione da prendere sottogamba. Così ieri abbiamo provato a verificare di persona. Nel pomeriggio la chiesa era aperta e affollatissima per la messa dei cinquant'anni della Comunità di Sant'Egidio celebrata dal cardinale Sepe: nessuna area interdetta, nessuna segnalazione del pericolo. Fedeli attenti alle parole del cardinale senza nessuna idea del pericolo segnalato dall'ordinanza sindacale.