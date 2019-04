Napoli, una chiesa pericolante tra le chiese del Maggio dei monumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 08:30

Allarme nel cuore di Napoli, la chiesa dei Santi Severino e Sossio rappresenta un pericolo per passanti e turisti, bisogna intervenire in fretta su copertura, stucchi, lesene che vanno rigorosamente controllate per evitare che cedano, di schianto, sulla testa dei passanti.Nella città fragile ogni angolo nasconde un pericolo. Sono centinaia le ordinanze a tutela della pubblica incolumità firmate dal sindaco che, con certosina costanza impone ai proprietari di edifici e strutture a rischio di effettuare lavori immediati di messa in sicurezza. Nell'ultima «ondata» di ordinanze c'è anche l'antica chiesa di largo San Marcellino, ai margini del Decumano inferiore.