Napoli, chiusa la mensa di una casa di cura: trovate blatte ed escrementi

Il Nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale di quel capoluogo poiche invase «da insetti e blatte nei locali di preparazione cibo/lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere».

Stessa motivazione ha determinato la chiusura della mensa di una casa di cura accreditata di Napoli.

Anche il Nas di Ragusa ha sospeso l’attivita dei locali della cucina di un ospedale dove e stata accertata la presenza di roditori e loro deiezioni. Sono stati altresi sequestrati oltre 400 kg di alimenti riscontrati in assenza di tracciabilita, scaduti di validita e custoditi in ambienti inadeguati nonche destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualita inferiore a quanto previsto. Situazioni particolari hanno riguardato il deferimento all’autorita giudiziaria di nove gestori dei servizi-mensa, accusati di frode ed inadempienze in pubbliche forniture, detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ed inosservanze alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

«La maggioranza delle infrazioni ha riguardato aspetti sanzionatori amministrativi come le carenze strutturali e impiantistiche dei locali impiegati alla preparazione dei pasti, la mancata attuazione dell’autocontrollo e della tracciabilita, elementi fondamentali per prevenire possibili episodi di intossicazione, ancor piu significativi nelle fasce sensibili dei malati degenti», osserva il Nas.