Napoli, tutti in coda per prendere il taxi al molo Beverello: ecco come fare per evitare la fila

Ore di fila per prendere un taxi al molo Beverello. È questo lo scenario che si presenta a chi è rientrato dalle vacanze, o da un weekend trascorso sulle isole. Bisogna vestirsi di una grande pazienza per affrontare questa lunga attesa. Ma anche di buona salute, considerando che sono 35 gradi all’ombra.

È agosto inoltrato, sono le tre del pomeriggio, e chi è in fila lamenta del fatto che è inaudito aspettare un taxi per tutto questo tempo. In media ne passa uno ogni 4-5 minuti, ma considerando la ressa, chi è arrivato per ultimo dovrà attendere almeno un’ora. Ed ecco la soluzione smart per evitare di mettersi in coda.

Tutto quello che serve è uno smartphone. Basterà, infatti, fare solo pochi passi per uscire dal porto di Napoli, prendere il proprio telefonino e scaricare gratuitamente GoXGo, ovvero l’applicazione dedicata per prenotare un taxi, ed il gioco è fatto.

Il servizio in pochi minuti vi garantirà la corsa.

Inoltre, attraverso l’applicazione, sarà anche possibile vedere il tragitto del taxi che vi sta raggiungendo o contattare - se necessario - il conducente. Si tratta di una soluzione semplice, veloce ed intelligente: perché non provarla?