Ventiquattro show in otto giorni

Set cinematografici, musei aperti, turisti in fila per l'arte e ventiquattro show in otto giorni a piazza del Plebiscito. Segnali positivi, in una città che ancora arranca sul fronte dell'igiene urbana e dei servizi pubblici. Vogliamo prendere a prestito le parole di Lello Arena, direttore e anima di «Restate a Napoli», intervistato dal nostro Giovanni Chianelli: «La nostra città è diventata ciò che ambiva a essere da tempo, un posto che accoglie e che dà bellezza». L'altra faccia della medaglia è il lungomare ridotto a una casbah: abusivi, merce contraffatta, controlli insufficienti. A settembre inizieranno i lavori di riqualificazione, per la durata (prevista) di 14 mesi. L'auspicio è che ad avanzare, con i progetti di restyling, sia anche il decoro.

La piazza del decoro scomparso

A proposito di decoro (scomparso): per quanto altro tempo dovremo sopportare i furbetti del tassametro nel suk della Ferrovia? Quelli che storcono il naso quando chiedi che venga applicata la tariffa predeterminata, quelli che rifiutano le corse o mercanteggiano sul prezzo, quelli che ti fulminano con lo sguardo se chiedi di pagare con il pos.

Insomma quelli che si comportano come padroncini della piazza, che poi è il biglietto da visita per chi mette piede in città. Non smetteremo mai di stupirci della perseveranza con la quale i visitatori continuano a premiarci con la loro presenza nonostante i disastri dell'accoglienza che riusciamo a mettere in fila: pretendiamo di essere osannati per i nostri tesori d'arte e cultura, per le nostre bellezze storiche e naturali, ma poi ingaggiamo ogni giorno con i turisti un furioso corpo a corpo. Una vergogna per tutti.

Solo il Colosseo avanti a Pompei

Nella classifica dei 25 luoghi italiani più ricercati dai turisti la parte del leone la fa la Campania, con ben otto siti. Gli scavi di Pompei dominano su tutti, nella regione, e sono secondi solo all'irraggiungibile Colosseo. Presenze record anche al parco archeologico di Ercolano, mentre il secondo sito più ricercato della Campania è la Reggia di Caserta. Numeri che premiano la scelta di tenere i siti museali aperti a Ferragosto.

Il maestro dell'eterno presente

Tra sei giorni, il 25 agosto, Roberto De Simone, il più grande studioso delle tradizioni popolari della Campania, compie 90 anni. Quando un'esistenza è segnata dal crisma dell'esplorazione continua, e della curiosità indomabile, diventa possibile festeggiare «la potenza della giovinezza - come ha scritto sul Mattino Ruggero Cappuccio - perfino novanta volte ogni 25 agosto». Auguri al maestro, per sempre giovane, e al suo eterno presente.