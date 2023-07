3

Estate horror alla stazione

Le estati, al Pianeta Ferrovia, sono tutte uguali. L'area della stazione è un disastro e nessun esercizio di illusionismo può ormai nascondere o edulcorare una realtà che è sotto gli occhi di tutti: la porta di accesso alla città è un immenso buco nero che ingoia degrado e rigurgita violenza. Un tappeto di stracci e miseria, ma soprattutto una bomba igienico-sanitaria a cielo aperto, con i rifiuti disseminati persino nell'anfiteatro realizzato in piazza nel 2019. E nella vicina Porta Nolana i marciapiedi trasformati da tempo in un maleodorante suk di rifiuti, con i vestiti raccattati dai cassonetti e rivenduti per pochi spiccioli. Una vergogna per tutti, soprattutto per le istituzioni che avevano il compito di impedirlo.

APPROFONDIMENTI Circum, i passeggeri sono pregati di scendere Il rogo della Venere e i nostri luoghi oscuri Le risse tra i Dem meglio di «Succession»

5

Metro, missione Capodichino

Troppe date rimaste nel cassetto dei desideri, troppe scadenze andate puntualmente disattese: così il Comune ha smesso di dare i numeri sul completamento dell'anello del metrò limitandosi a indicare, per la fine del 2025, la data di apertura della stazione di Capodichino. Vedremo. Certo ne è passato di tempo da quando De Magistris arrivò ad affermare che sul fronte del trasporto pubblico «Napoli sarà seconda solo al Giappone». Almeno certe smargiassate, a Palazzo San Giacomo, non si vedono più.

5

Procura, il Csm non decide

La Procura di Napoli, senza una guida da 14 mesi, resterà acefala almeno fino a settembre, con buona pace del “caso Napoli” e di quanti lo evocano, più o meno dai tempi dell'Unità d'Italia, per sollecitare una maggior attenzione al nostro distretto giudiziario. Tre aspiranti procuratori in campo - Nicola Gratteri, Giuseppe Amato e Rosa Volpe - ma nessun accordo del plenum del Csm. L'ufficio inquirente più grande d'Italia può aspettare.

4

I test e i medici in fuga

De Luca torna a scagliarsi contro il numero chiuso a Medicina e non esita a definirlo un «marchettificio», funzionale solo al giro d'interessi che ruotano attorno alle rette da 5mila euro per la preparazione ai test d'accesso. Insomma un disastro per le famiglie e per il Sud che si spopola. «Migliaia di giovani appassionati e capaci, per aggirare i paletti di un ingresso negato ai figli dei poveri cristi, sono costretti ad emigrare in Romania e Bulgaria». Condividiamo in pieno: in Campania il personale medico non è sufficiente nemmeno per garantire i turni di lavoro nei Pronto Soccorso e chi può preferisce fare le valigie e scappare.