Colpi di pistola contro lo studio neomelodico, Tony Colombo e la compagna ascoltati dai carabinieri

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

«Una semplice rapina». Niente di più e nient'altro che una «semplice rapina». Ci ride quasi su - e lo fa mostrandosi in un video postato sul web, Antonino Colombo detto «Tony». La diffusione della notizia della sventagliata di proiettili contro i vetri (blindati) dello studio che ospita la casa discografica «House Colombo Dreams» sembra averlo infastidito.Evidentemente fedele ad una linea che ha sposato da anni (il neomelodico appare titolare di tre profili Facebook e di una pagina ufficiale anche su Instagram), Colombo naturalmente se la prende con i giornali, colpevoli - a suo dire - di avere ingigantito quello che sarebbe un episodio come tanti: cioè «una rapina». Peccato che dalle informative trasmesse in Procura emerga tutt'altro. Ma è giusto dar voce a chi - in ogni caso - in questa brutta vicenda è vittima di un'aggressione violenta. Perché - con buona pace della versione affidata dall'artista siculo-napoletano oggi al fianco di Tina Rispoli (ex consorte di un pregiudicato di spicco del clan degli scissionisti) ad un video diffuso in rete - dietro quella sventagliata di piombo che ha quasi polverizzato l'accesso agli studi discografici di via Tagliamonte non ci sono né vendette né ritorsioni di natura familiare.Senza mai perdere il sorriso, mostrandosi elegante e sereno in quella che sembrerebbe un'auto dal tettuccio apribile, il neomelodico scaglia strali contro la stampa. «Giornalismo taroccato - si sfoga - e giornalisti illusi senza una minima prova, cercate di distruggere la vita della gente che spera di uscire su un giornale nazionale... Ma no come volete farlo uscire voi!!». Forma a parte, Colombo dimostra di essere uno determinato, almeno quando parla dei giornalisti, che non esita a definire «corrotti» (tutto scritto in maiuscolo, e con cinque puntini sospensivi). Poi aggiunge: «Scommetto che questa dichiarazione viene vista da tutti i giornalisti e giornali ma ripresa da nessuno... Cosa molto scontata».