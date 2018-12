Napoli, la Pignasecca piange Antonio: «Un buono, sfamava i senzatetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 09:46

La Pignasecca è un piccolo mondo antico che basta a sé stesso. Una repubblica autonoma brulicante di vita ai piedi della collina tra San Martino e Toledo. Qui ha vissuto fino a giovedì sera Antonio Ferraro, stroncato da un infarto a 64 anni davanti ad una pistola che un balordo gli ha puntato contro nel negozio che è stata la sua dimora, la sua ragione di vita, il suo rifugio, la sua finestra sul mondo. Un mondo dal quale «don Antonio» s'è fatto amare molto.La signora Annamaria, che quel minimarket di fronte alla Cumana lo frequentava tutti i giorni, non si dà pace: «Ero sua cliente da sempre, non ci posso credere - scuote il capo l'anziana donna - Era una perla d'uomo, ci offriva sempre il caffè. Io glielo dicevo: State attento, soprattutto la sera: qua non guardano in faccia a nessuno». Così è stato. Il giorno dopo, in questo venerdì di passione splende un sole tragico ad illuminare i sentimenti di una famiglia allargata che piange insieme il suo morto e il suo destino: lo sgomento e il rispetto, l'affetto e lo sdegno. Un grumo di stati d'animo che passa di bocca in bocca.