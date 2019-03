Le confessioni di Genny la carogna: «Quel patto hooligan-calciatori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 7 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curve trasformate in piazze di spaccio, pressioni sui club sportivi per ottenere la vendita di gadget o l'acquisto a basso costo di biglietti da rivendere ai bagarini. Poi, il capitolo «trattativa», che - quando si parla di Genny la carogna - fa riferimento agli accordi tra ultrà, calciatori e altro ancora per dare il via libera alla finale di coppa Italia vinta dal Napoli contro la Fiorentina (anno 2014).Eccolo Gennaro De Tommaso, oggi in isolamento nel carcere di Rebibbia. Ha avviato da una quindicina di giorni contatti con la Procura di Napoli, si è detto pronto a collaborare con la giustizia, ma il cammino davanti a sé è lungo. Ha una famiglia in gran parte rimasta a Napoli dopo aver rifiutato il programma di protezione, può contribuire ad aprire lame di luce su un mondo chiuso - da sempre - come quello delle frange più violente degli ultrà.