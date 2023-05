Napoli, controlli antidroga a Scampia: arrestato pusher 20enne

Gli agenti del commissariato Scampia nel transitare in via Labriola in direzione di via Galimberti, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha effettuato una manovra repentina entrando in un parco privato nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 50 cilindretti contenenti circa 50 grammi di eroina, di un telefono cellulare e di un mazzo di chiavi; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Labriola e, nello sgabuzzino di pertinenza, hanno rinvenuto una cassaforte che hanno aperto con una delle chiavi di cui è stato trovato in possesso l’uomo ed hanno trovato 450 cilindretti con circa 337 grammi di eroina e 106 involucri contenenti circa 88 grammi di cocaina.

Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.