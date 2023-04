Spaccio di droga a Porta Nolana, fermato 23enne

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato un uomo in via San Cosmo Fuori Porta Nolana che, alla loro vista, ha gettato qualcosa a terra per poi allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente 2,4 grammi e 85 euro; inoltre, hanno recuperato una stecca della stessa sostanza del peso di 0,6 grammi che l’uomo aveva lanciato poco prima.

Un 23enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.