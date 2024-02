La protesta dei trattori a Napoli: cento mezzi in corteo su via Marina

Quasi cento trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina, a Napoli, occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze dell'ordine. I trattori si sono fermati davanti alla mensa dei poveri in via Marina dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosi della città e della provincia. Gli agricoltori hanno donato prodotti della terra raccolti stamattina in Campania.

Il corteo poi è arrivato in piazza Municipio, nei pressi di Palazzo San Giacomo.

Diversi gli slogan esposti sui mezzi: «Incolti sarete voi non la nostra terra», «Ci state privando del nostro futuro». E ancora: «Salviamo l'agricoltura. La nostra fine la vostra fame» e «I cavoli nostri sono cavoli vostri».

Applausi dai napoletani, curiosità tra i turisti quando i trattori hanno invaso il lungomare in una giornata di sole primaverile. Dopo aver attraversato la città, il corteo ha raggiunto la zona dei grandi alberghi dove s'è per il momento fermato. Molti i cittadini che si avvicinano e ai quali gli agricoltori illustrano le ragioni della manifestazione e le motivazioni a difesa della categoria ma anche dei consumatori.