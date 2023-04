Spaccio di droga a Napoli, arrestato pusher con eroina e cocaina

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in vico Candelari un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad una persona per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti lo hanno seguito e bloccato in via dell’Anticaglia angolo via Duomo trovandolo in possesso di 260 involucri contenenti circa 60 grammi di eroina, 50 involucri contenenti circa 55 grammi di cocaina e 250 euro.

A.S., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.