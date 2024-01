Napoli, fermato pusher con circa 800 grammi di droga a Porta Nolana

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Porta Nolana all’angolo con vico Vetriera Vecchia, hanno notato un soggetto che stava uscendo da uno stabile; lo stesso, alla loro vista, si è disfatto di un sacchetto gettandolo all’interno dell’androne dell’edificio.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato il predetto trovandolo in possesso di 11 bustine contenenti marijuana del peso di circa 19 grammi, di quattro involcri con circa nove grammi di hashish, di un bilancino di precisione, di diverso materiale per il confezionamento per la droga e di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto sette panetti e vari pezzi di hashish per un peso complessivo di 705 grammi circa ed un'altra busta contenente 57 grammi di marijuana.

Per tali motivi, l’indagato, il 32enne di origine tunisina, con precedenti anche specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.