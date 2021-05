Napoli, controlli a Barra e Poggioreale 13 denunce per droga e contrabbando

Piano straordinario di controllo del territorio nella VI Municipalità di Napoli da parte della Guardia di Finanza che ha eseguito 88 ispezioni, tra persone e mezzi, ed elevato 13 sanzioni per contrabbando, contraffazione e droga.

I controlli hanno riguardato i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, in particolare via Nuova Poggioreale, via Cupa del Principe, via Argine, via delle Repubbliche Marinare, via Don Agostino Cozzolino, Rione De Gasperi, via Camillo De Meis. In particolare, i «Baschi Verdi» del Gruppo Pronto Impiego e i finanzieri del 2ø Nucleo Operativo Metropolitano, supportati da due unità cinofile, di cui una della Compagnia di Capodichino, hanno sequestrato 2 Kg. di sigarette di contrabbando, circa 13 grammi tra hashish e marijuana già suddivisa in dosi e diverse decine di articoli contraffatti.

Sequestrati anche nel quartiere Ponticelli 29 grammi di «mannitolo», un particolare farmaco utilizzato per tagliare la cocaina, particolarmente nocivo per la salute poiché crea una più intensa dipendenza, abilmente occultati in una fessura di un muro fronte strada.