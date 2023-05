Napoli, controlli a Mergellina nella zona degli chalet: 11 multe

Negli ultimi due giorni gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e personale della polizia locale hanno effettuato controlli nella zona degli «chalet» di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 141 persone, controllato 77 veicoli e contestato 11 violazioni del codice della strada per mancanza della revisione periodica, mancata esibizione della patente di guida, per circolazione con targa illeggibile e per sosta vietata.