Napoli, i controlli della Municipale: 140 verbali elevati, denunciati 2 parcheggiatori abusivi

Controlli della polizia locale, a Napoli. 56 agenti e 12 pattuglie auto o motomontate sono state impegnate in occasione del concerto di Franco Ricciardi allo stadio Maradona di Napoli per assicurare la viabilità e le attività di prevenzione e sicurezza nell'area intorno allo stadio. Il controllo del territorio ha prodotto la denuncia per recidiva di 2 parcheggiatori abusivi, oltre a 140 verbali elevati per diverse infrazioni al Codice della Strada ed 80 veicoli rimossi per sosta irregolare.

La polizia municipale, come sempre nei fine settimana, ha anche incrementato la propria presenza nei luoghi maggiormente attrattivi della movida cittadina, dal quartiere collinare, al Centro Storico ed alla zona dei cd. 'Baretti di Chiaia' e degli Chalet.

In zona Chalet è stato realizzato un presidio fisso per ragioni di viabilità e sicurezza. Complessivamente sono stati controllati 67 veicoli e 100 persone ed elevati 55 verbali per infrazioni al Codice della Strada - con il sequestro amministrativo di 2 veicoli ed il fermo di altri 3 - nonché la rimozione di 18 vetture tra corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, via Pessina, via Monteoliveto e piazza Carità. Personale delle Unità Operative di Chiaia ed Avvocata, con l'ausilio del Gruppo Operativo Anticontraffazione della stessa Polizia Locale di Napoli, ha effettuato una vasta operazione contro il commercio abusivo ambulante e di prodotti con marchi contraffatti.

Ai controlli - che hanno interessato le strade di via Toledo, via Cesario Console e via Riccardo Filangieri Gonzaga - è conseguito il sequestro di prodotti destinati principalmente ai turisti (19 t-shirt, 135 bandiere e 59 cappellini con il logo della squadra del Napoli; 3 maschere di pelle; 15 mattonelle ceramiche; 405 calamite), oltre ad articoli con false griffes o senza marcatura di sicurezza (45 pellicole e 16 accessori per cellulari; 1073 paia di occhiali; 305 cinture; 20 portafogli; 22 borse; 173 giocattoli). Sono stati elevati 10 verbali per il commercio itinerante senza autorizzazione, per un importo sanzionatorio totale di 9.000 euro. Infine, assicurando il presidio dell'area fino alle ore 24, la municipale ha impiegato 3 pattuglie automontate per il pattugliamento costante di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe.