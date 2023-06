Torre Annunziata, controllo straordinario delle forza di polizia: sequestrati 2031 euro

Ieri 9 giugno gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli e personale della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie Plinio, Cuparella e Settetermini, in vico Gelso, piazza Risorgimento ed al parco Penniniello.

Nel corso dei controlli sono state identificate 266 persone, di cui 88 con precendenti di polizia, controllati 98 veicoli, di cui 3 sequestrati amministrativamente e uno sottoposto a fermo amministrativo, contestate 6 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica.

Invece, in un esercizio commerciale di corso Vittorio Emanuele III, gli operatori hanno trovato e sequestrato 4 apparecchi da gioco sprovvisti di autorizzazione; anche le slot machine, con un incasso pari a 2031 euro, sono state sequestrate. Il titolare è stato denunciato e senzionato per esercizio di giochi d’azzardo aggravato; inoltre è stato sanzionato per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni.