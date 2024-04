Napoli, danneggiata l'auto di don Luigi Merola: «Ma io non mollo»

Danneggiata a Napoli l'auto di don Luigi Merola. Ne ha dato notizia lo stesso prete che anni fa finì nel mirino della camorra per aver alzato la voce dopo la morte della quattordicenne Annalisa Durante.

Vetri infranti e danni ai lampeggianti nella foto pubblicata sulla pagina Facebook della sua fondazione “'A voce d’’e creature”.

L'auto è quella con cui solitamente il parroco è accompagnato da un agente di scorta.

«Purtroppo non è la prima volta… ma noi non molliamo, non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per i bambini della nostra città» ha commentato don Merola. «Intanto ci è arrivata la notizia che il bene confiscato che ospita la nostra fondazione è stato condonato e il Comune ha modificato il proprio regolamento, consentendoci di restare per altri vent’anni qui. Ma evidentemente la camorra vuole darci lo sfratto».