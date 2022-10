Napoli, controlli nelle strade della movida: multe e denunce

Controlli nelle strade della movida concentrate nel centro storico di Napoli. Quattro le persone denunciate. In particolare, un 50enne siciliano con precedenti di polizia sorpreso in auto in compagnia di un altro pregiudicato e con uno smartphone in tasca che non avrebbe potuto tenere con sé per le prescrizioni che gli erano state imposte. Non solo: l'uomo aveva tre grammi di cocaina nascosti nel porta-occhiali e un coltellino da 7 centimetri. Tutto gli è stato sequestrato.

In più, in via dei Tribunali i carabinieri hanno fermato un 17enne in sella a uno scooter: perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 11 centimetri. Recidivo nel biennio, 18enne è stato invece denunciato perché trovato alla guida di uno scooter, nonostante non avesse mai conseguito la patente. Sanzionato, poi, un 40enne napoletano perché sorpreso a svolgere attività di parcheggiatore abusivo. E, durante la notte, i carabinieri hanno anche contravvenzionato diversi giovanissimi centauri indisciplinati e sequestrato 4 scooter.



Ancora: a Chiaia identificate 22 persone, controllati 7 veicoli e 2 attività commerciali di cui una è stata sanzionata per mancata esposizione della licenza. Denunciati 3 parcheggiatori abusivi, notificati anche l'ordine di allontanamento. Altre 42 persone, identificate al Vomero, di cui 9 con precedenti di polizia: controllati 2 esercizi commerciali, contestate 39 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e rimossi 3 veicoli in sosta vietata.