Napoli, controlli della polizia locale tra piazza Dante e via Toledo: sequestrati pezzi di chincaglierie e cover per telefonini

Controlli della polizia locale di Napoli nel fine settimana nei luoghi maggiormente attrattivi della movida cittadina. Il personale della unità operativa Avvocata ha effettuato controlli di polizia stradale in piazza Dante: 23 i veicoli controllati e 41 le violazioni al codice della strada contestate con sei veicoli sottoposti a fermo amministrativo e quattro a sequestro, sei i conducenti sorpresi a condurre veicoli senza la necessaria patente, quattro quelli sprovvisti di assicurazione e tre quelli che circolavano su veicoli a due ruote senza indossare il casco. Inoltre sono stati prelevati tre veicoli che creavano grave intralcio alla circolazione.

Ispezionati anche sette esercizi commerciali e locali tra via Monteoliveto e via Santa Chiara: sei quelli sanzionati, due perché sprovvisti di titolo abilitativo, uno perché somministrava alcolici senza licenza, uno per l'omessa differenziazione dei rifiuti e due perché occupavano abusivamente suolo pubblico.

Personale delle unità di Chiaia e polizia investigativa centrale hanno effettuato un intervento di contrasto al commercio ambulante abusivo in via Toledo, via Chiaia, via Cesario Console: sono stati sequestrate 7.500 cover per telefonini, 550 pezzi di chincaglierie, numerosi giocattoli, una macchina, priva di assicurazione e già sottoposta a sequestro, utilizzata come deposito di capi di abbigliamento di noti marchi contraffatti, 150 paia di scarpe e 79 tute.

In via Toledo, inoltre, la polizia locale ha sanzionato un soggetto noto sui social come Metroman, perché svolgeva dei veri e propri spettacoli in strada con musica ad alto volume in mancanza di impatto acustico, e in violazione del regolamento di sicurezza urbana del Comune di Napoli.