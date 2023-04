Napoli, controlli a piazza Garibaldi: denunciato commerciante per contraffazione

I carabinieri della compagnia Napoli Stella continuano a setacciare la zona della ferrovia. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per contraffazione, ricettazione, detenzione di banconote contraffatte e possesso di documenti contraffatti l’amministratore unico di una pelletteria di via Bologna. I carabinieri hanno sequestrato preventivamente l’intero esercizio commerciale dove sono stati rinvenuti 48mila marchi contraffatti, 80 euro falsi e una carta di identità contraffatta. La merce era nascosta in un sistema a scomparsa ricavato sotto il banco vendita.

I carabinieri del Nil e della compagnia speciale hanno invece sanzionato il proprietario di un bar al corso Garibaldi. Nel locale non c’era la prevista cassetta di pronto-soccorso. Identificate complessivamente 52 persone e controllati 26 veicoli.