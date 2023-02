Napoli, arrestati i corrieri della droga a Pianura: in un pacco 8 chili di marijuana

«Corrieri» della droga sorpresi con 8 chili di marijuana. Due incensurati di 29 e 26 anni arrestati dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. I due, entrambi corrieri per una nota società di trasporti, sono stati controllati in strada poco lontano dalla centrale di via Montagna Spaccata.

Erano vicino al furgone aziendale, occupati nel tentativo di liberarsi di un grosso pacco. Un comportamento che ha insospettito i militari, che si sono avvicinati al furgone e hanno notato l'inconfondibile aroma di cannabis essiccata.

Aperto il pacco, sono emersi tre bustoni sottovuoto carichi di marijuana. Un totale di 8 chili di erba pronta per essere dosata e smerciata. I due uomini sono finiti in manette e sono in attesa di giudizio, la droga sequestrata.