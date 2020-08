Napoli, crolla un pannello dal soffitto: rabbia social per il Loreto Mare ma i locali sono ripristinati

LEGGI ANCHE

Non sono state danneggiate apparecchiature radiologiche ma il crollo di un pannello dal soffitto all’ospedale Loreto Mare, ha reso impraticabili i locali fino a questa mattina. Il distaccamento di una porzione di materiale coibentato è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto, nell’area dove un tempo era allestito il reparto di Neuroradiologia, al piano terra dell’edificio, utilizzato oggi dai sanitari per eseguire gli esami inerenti alla diagnostica. Il cedimento del pannello che, fortunatamente, non ha provocato nessun ferimento ed è avvenuto in assenza di personale ospedaliero, ha causato la caduta di numerosi calcinacci che hanno danneggiato una scrivania e un computer con annessa stampante ma l’episodio è stato reso noto solo dopo che una foto dei locali compromessi, è stata pubblicata sui social.L’immagine della stanza con le lamiere del pannello piegate, il soffitto franato e i calcinacci sul pavimento ha scatenato il malcontento dei comitati di quartiere, come quello delle "Case Nuove" che, negli ultimi mesi, hanno più volte puntato il dito sul presidio che ha subito varie trasformazioni con la conversione in Covid Center per fronteggiare la fase critica della pandemia e ora in presidio per lungodegenze con la promessa di una riqualificazione del pronto soccorso, la cui apertura è stata richiesta a gran voce dagli abitanti della zona con manifestazioni e sit-in. «La stanza dove si è verificata la caduta del pannello è stata ripristinata questa mattina ed è nuovamente idonea per l’uso, riaprirà la settimana prossima. Ma è bene specificare che nessuna apparecchiatura è stata danneggiata o coinvolta- spiega, direttore generale del Loreto Mare - per quanto riguarda i locali del pronto soccorso, abbiamo proceduto a svuotarli al fine di sottoporli al restyling, come indicato dalle ultime disposizioni per il Loreto Mare e, a breve, si attende la loro cantierizzazione».I provvedimenti dei vertici Asl in sinergia con i piani della Regione Campania, avevano stabilito a fine giugno, una disposizione di servizio per cui, in caso di innalzamento dei contagi, il Loreto Mare avrebbe dovuto essere facilmente riconvertito in Covid center ma questa possibilità sembra lontana, considerando il basso indice di ospedalizzazione dei pazienti che stanno contraendo il Covid in questa fase. Attualmente i posti letto ordinari disponibili nel presidio di via Vespucci sono 38, suddivisi tra 10 posti letto in Medicina e 28 in Lungodegenza, oltre a due ricovery in day surgery per Chirurgia e, attualmente, l’ospedale conta 11 pazienti ricoverati. «C’è anche il reparto di Oncologia che sta funzionando a pieno regime- fa notare Ferrara- abbiamo 10 posti letto in day hospital per i pazienti oncologici che sono occupati quotidianamente, garantendo cure e terapie»