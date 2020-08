LEGGI ANCHE

Prima i cori, poi il blocco stradale in Piazza Matteotti e poi la marcia verso piazza San Giacomo. È iniziata così la giornata dei disoccupati del Movimento 7 Novembre che con ombrelloni, canotti e salvagenti, hanno occupato il piazzale antistante la sede del comune di Napoli. Una protesta simbolica che ha voluto ribadire ai rappresentanti del governo cittadino che lavoratori ed istituzioni “non sono sulla stessa barca”.«I soldi ci sono - affermadel Movimento 7 Novembre - ma non c’è la volontà di investirli per dare occupazione ai lavoratori. Oggi abbiamo portato i nostri canotti qui perché vogliamo dire a tutti che non abbiamo la possibilità di andare in vacanza».«Non tutti abbiamo le stesse possibilità e la mancanza di lavoro, soprattutto in questa pandemia, ci ha definitivamente messi in ginocchio. Vogliamo concretezza e chiarezza sugli incontri avvenuti le scorse settimane e sugli impegni presi, nel corso di questo ultimo anno, da comune e Città Metropolitana rispetto all’impiego dei lavoratori in progetti di sperimentazione e sviluppo. La nostra lotta continuerà sino a quando non avremo risposte concrete».