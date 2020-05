Tornano in strada i disoccupati del “Movimento 7 Novembre”, dopo le tensioni di sabato scorso con le forze dell’ordine. Il corteo, partito da piazza Dante e diretto nell’area di Palazzo San Giacomo, venne bloccato all’altezza di via Concenzione a Monte Calvario, dove avvennero i contatti tra dimostranti e polizia. Oggi – intenzionati a ribadire: “non pagheremo la crisi” – i manifestanti riprendono la loro protesta all’esterno del palazzo comunale.

«Sabato scorso - afferma Eddy Sorge del “Movimento 7 Novembre” - 500 lavoratori chiedevano di essere ascoltati. Ecco perché abbiamo deciso di tornare in piazza. Perché - dopo il lockdown - è venuto il momento di prendere decisioni importanti per chi è ancora senza lavoro».

Proprio per questo, una delegazione di manifestanti, è stata ricevuta assessore al lavoro Monica Buonanno.

«Vogliamo trovare soluzioni reali - conclude Sorge - per centinaia di persone mese in ginocchio in questo periodo di coronavirus. Un momento in cui le difficoltà sono diventare insostenibili e dove è diventato difficile anche provvedere alle spese di tutti i giorni».



