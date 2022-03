Napoli, doppia emergenza al Cardarelli chiude il pronto soccorso

Pronto soccorso in tilt all'ospedale Cardarelli. Dalle 10 di questa mattina sono stati bloccati i nuovi accessi a causa della «saturazione della capacità ricettiva» nel presidio collinare che, pochi giorni fa, già era stato sottoposto a questo tipo di misura straordinaria da parte del bed manager aziendale. Lo stop intervenuto lunedì, intorno alle 18, era durato circa 10 ore, per consentire la decongestione delle aree del pronto soccorso tornate al regime ordinario il pomeriggio del giorno dopo.

Anche oggi, come a inizio settimana, il numero di barelle tra le mura ospedaliere ha oltrepassato i 100 pazienti, arrivando a 120 ammalati sebbene in entrambi i casi, sia stata assicurata l'assistenza per i codici rossi, ovvero «con il carattere di emergenza indifferibile» cone si legge nella nota ospedaliera inviata anche all'unità di Crisi regionale della Campania.

L' emergenza di oggi però riporta una criticità in più. L'elevato numero di pazienti da assistere è stato accompagnato anche dalla presenza di «alcuni casi di positività» e dalla saturazione «della capacità ricettiva Covid del Cardarelli» dove I sanitari sono stati costretti a utilizzare per i ricoveri Covid la camera operatoria del padiglione M dove si trovano ricoverati i pazienti positivi.