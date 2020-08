Napoli, due giovani in scooter fermati con droga e armi addosso: denunciati

Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Monteoliveto due giovani a bordo di uno scooter. I poliziotti hanno rinvenuto indosso al conducente un borsello contenente 40 grammi circa di marijuana suddivisa in 30 bustine e un coltello della lunghezza di 14 cm, mentre il passeggero aveva con sè una bustina di marijuana del peso di un grammo ed un coltello della lunghezza di 19 cm. Inoltre, presso l’abitazione del conducente, sono state rinvenute altre 9 bustine contenenti marijuana. Quest'ultimo, A.R., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l'altro giovane, un 18enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA