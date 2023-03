Napoli-Eintracht Francoforte, scontri tra tifosi: assalto al bus dei tedeschi in via Marina, bottiglie contro il bar in piazza Bellini

È stata una notte ad altissima tensione a Napoli, dov'è oggi è in programma il match di Champions League tra Napoli e Eintracht Frankfurt.

Lungo il tragitto tra la stazione centrale di Napoli, dove erano arrivati, e il lungomare, dove si trova uno degli alberghi che li ospita, all'altezza di via Marina, il bus dei tifosi dell'Eintracht è stato fatto oggetto del lancio di razzi segnalatori e di oggetti contudenti per fortuna senza che nessuno rimanesse ferito. Uno degli alberghi del lungomare, dove soggiornano i supporter tedeschi, è guardato a vista da agenti di polizia per una cintura di sicurezza che nella notte era molto più folta ma che non ha impedito ulteriori incidenti.

Sempre nella notte, infatti, un gruppo di persone vestite di nero e con il volto coperto, tra le quali anche alcuni ultras dell'Eintracht, hanno lanciato bottiglie di vetro contro il bar in piazza Bellini, al momento chiuso. Allertati dai militari dell'Esercito posti a vigilanza, in piazza sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che ora stanno indagando sull'accaduto.