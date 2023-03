Confermate le buone sensazioni emerse dopo la sfida contro l'Atalanta: Meret e Kim sono ok per il match di Champions e giocheranno dal primo minuto contro l'Eintracht Francoforte e sta bene anche Lozano che è favorito nel ballottaggio in attacco a destra su Politano. L'altro dubbio riguarda il terzino sinistro con Mario Rui, che dopo essere stato costretto a saltare per squalifica le ultime due partite contro Lazio e Atalanta, favorito su Olivera. Quindi, inizialmente saranno tre le novità previste in formazione rispetto a quella schierata da Spalletti contro i nerazzurri di Gasperini e cioè Meret, Mario Rui e Lozano. Non sarà tra i convocati Raspadori, se ne riparlerà per la trasferta di Torino, decisione che verrà presa questo fine settimana. Tutto confermato a centrocampo con Lobotka playmaker e Anguissa e Zielinski da mezzali: un mix perfetto di quantità è qualità.

APPROFONDIMENTI Napoli-Eintracht, Spalletti contro Glasner: i tecnici che giocano d'attacco Rrahmani sogna la storia: «Ma non è ancora chiusa» Kvaratskhelia, l'uomo in più: «La gratitudine dei tifosi mi carica»

Contro l'Eintracht Francoforte spazio alla coppia centrale difensiva che ha dato finora sempre grande affidabilità, quella composta da Kim, che è diffidato sia in Champions League che in campionato, e da Amir Rrahmani che nel 2023, da quando cioè è tornato disponibile dopo l'infortunio muscolare è stato schierato sempre titolare dal tecnico toscano in 11 partite di serie A e in quella d'andata a Francoforte contro l'Eintracht. «Quando la squadra va bene è molto più facile per i difensori perché la fase difensiva comincia dagli attaccanti e quando i palloni arrivano da noi è più semplice ripulirli: è questo il segreto di quest'anno», ha detto Rrahmani parlando poi di Kim e Koulibaly. «Bravissimi, forti, sono felice di aver giocato con entrambi. Stiamo andando molto bene così come con Kalidou. Poi quando la squadra vince e va bene diventa più facile per i difensori e ora Kim è più fortunato di Koulibaly».

Il discorso qualificazione da chiudere al Maradona dopo il successo per 2-0 all'andata ma Rrahmani mette in guardia sulle difficoltà del match contro i tedeschi. «Glasner ci crede? Ha ragione a dire così perché sono due partite e loro non hanno niente da perdere: sarà un match molto pericoloso e bisogna stare attenti. Stavano perdendo delle partite, ma ora sono tornati i soliti: hanno la mentalità giusta, ci credono fino alla fine. L'anno scorso in Europa League hanno fatto una grande stagione e sono molto forti ma noi dobbiamo chiudere il discorso».

Il Napoli ha una grande occasione di centrare un traguardo storico, i quarti di finale di Champions League. «Centrare i quarti di finale in Champions? La responsabilità la sentiamo tutto l'anno: anche in campionato possiamo fare la storia del Napoli e la Champions è speciale per il club e noi calciatori e vogliamo passare il turno». Rrahmani contro l'Atalanta oltre ad assicurare la solita prestazione perfetta in fase difensiva ha anche segnato di testa dal calcio d'angolo di Elmas la rete del 2-0, la sua settima rete da palla inattiva. «Ho fatto sette gol, ma potevo farne anche di più. Sulle palle inattive prepariamo tanti schemi con lo staff e quando vengono bene è più facile segnare. L'ultimo gol è stato più difficile da fare».