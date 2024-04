Sono stati eletti tre vice presidenti nel primo Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli presieduto dal neo eletto presidente Carmine Foreste. Quella di oggi è stata una riunione fiume, preceduta dalla visita al Consiglio nazionale forense per fare il punto della situazione su alcune pendenze.

È stato ridisegnato il nuovo ufficio di Presidenza con la nomina dei tre nuovi vicepresidenti (Alfredo Sorge, Gabriele Esposito alla sua seconda elezione per questa carica e Hillary Sedu che subentrano a Dina Cavalli, Giovanni Carini e allo stesso Foreste), accolte poi le dimissioni del consigliere Pasquale Altamura la cui uscita di scena dal Coa fa spazio ad Antonella Santoro, prima dei non eletti; infine è stata convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo per i prossimi 27 e 28 giugno. (ANSA).