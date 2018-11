Venerdì 2 Novembre 2018, 13:03

Chiusa la Funicolare di Mergellina in via precauzionale per infiltrazioni d’acqua dalla volta della galleria all’altezza Sant’Antonio. L’impianto che collega il Vomero al lungomare è offlimits dalle 11,50. Sul posto i tecnici di Anm. «Siamo preoccupati per i continui fermi per guasto a treni, funicolari e bus - afferma Fulvio Fasano Ugl Fna) - non si riesce a fornire un servizio degno alla cittadinanza. Bisogna investire di più sulle manutenzioni”.