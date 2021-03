Raid nei negozi, edicole e farmacie: in carcere il rapinatore di Napoli Est

Gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra hanno dato esecuzione ad una ordinanza del gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Salvatore Carrotta, 49enne napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata.

Lo scorso mese di ottobre l’uomo era stato sottoposto a fermo di polizia, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, per le rapine ai danni di un negozio e di una farmacia avvenute nel quartiere San Giovanni.

Da questi due episodi sono proseguite le attività d’indagine dei poliziotti che, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite presso gli esercizi commerciali e da attività tecniche, hanno raccolto elementi a carico dell'indagato per altre tre rapine, ai danni di un edicolante e di due farmacie, commesse tra giugno e ottobre dello scorso anno nei quartieri di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Rider, a Napoli coltellate e rapine:è la guerra dei nuovi... LA CRIMINALITÀ Napoli, cinque arresti nella notte: sgominata la banda dei portavalori IL CASO Napoli, rapina dello smartphone a Porta Nolana: preso il malvivente