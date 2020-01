Napoli Est, lo spartitraffico di via Argine «invaso» dalle piante: slalom tra i pericoli

In città troppo spesso ci si muove tra mancato decoro e pericoli delle strade. A Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, il verde lungo lo spartitraffico di via Argine crea situazioni preoccupanti sia per i pedoni che per chi è alla guida di un veicolo.

Il problema è rappresentato proprio dalle piante che invadono l'intero spartitraffico che separa le due carreggiate - verso il centro e verso Cercola - di una delle strade più importanti e pericolose della zona orientale della città, interessata quotidianamente dal passaggio di migliaia di veicoli, specie mezzi pesanti.



Nel tratto di strada all'altezza del cimitero di Ponticelli si registrano le condizioni peggiori. Gli oleandri, dalla crescita rapida e rigogliosa, hanno letteralmente occupato il marciapiede ai lati dello spartitraffico rendendo impossibile il semplice passaggio. Ad essere pericoloso è anche l'attraversamento pedonale all'altezza del camposanto. Le strisce, infatti, finiscono proprio davanti alle piante e diventa difficile e pericoloso passare da un lato all’altro della strada.

Un primo intervento di manutenzione del verde è stato effettuato recentemente lungo il tratto di strada ma non ha interessato la piante dello spartitraffico. La mancanza di interventi è dovuta a un organico ridotto all'osso e a pochi mezzi a disposizione del Comune di Napoli e della municipalità. Situazioni di pericolo e degrado si registrano anche all'altezza del Palavesuvio e in tante altre strade dei quartieri di Napoli Est non solo per il verde non curato ma anche per le «buche» sulla carreggiata.

