Domenica 19 Agosto 2018, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato una 49enne di Secondigliano già nota per reati in materia di stupefacenti commessi a Napoli, raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli che sostituisce la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposta.L'aggravamento è scattato poiché i militari più volte hanno accertato e comunicato all'autorità giudiziaria che la donna riceveva in casa soggetti non autorizzati: il compagno, le estetiste… Dopo le formalità è stata tradotta nel carcere femminile di Pozzuoli.