Venti anni di reclusione per i fratelli, per il ferimento della piccola Noemi e di Salvatore Nurcaro. Aula 410, sono i pm Rossi e Fratello ad aver chiesto il massimo della pena per il ferimento della piccola di piazza nazionale.La piccolaera rimasta coinvolta in un agguato a37 anni, condannato dai cla perché aveva osato chiedere il pizzo sulle piazze di spaccio del bronx di San Giovanni. L'agguato il 3 maggio dell'anno scorso in piazza Nazionale, culminato nel ferimento di Nurcaro, ma anche della piccola Noemi, colpita al torace mentre passeggiava sotto casa assieme ai genitori.Nurcaro, scampato miracolosamente alla morte, è accusato di droga e racket. Stando alle indagini, nel tentativo di recuperare delle somme di denaro per onorare un debito nei confronti di un membro del clan Formicola, avrebbe provato ad imporre il pizzo sulle piazze di spaccio controllate dai Mazzarella.