Napoli, uomo accoltellato alla schiena e al gluteo: ricoverato al Cto

Varie ferite alla schiena e al gluteo. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato all'ospedale Cto ieri sera con ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, che stanno indagando sull'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, il ferimento sarebbe avvenuto in via Vittorio Veneto, nel quartiere Miano, alle 20.30 circa. Il 35enne è in osservazione, ma non in pericolo di vita.