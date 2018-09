Ferito in una stesa al Rione Traiano, addio al sogno di fare il pompiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due proiettili li hanno trovati conficcati su un balcone al terzo piano, altri quattro sono finiti chissà dove: nella notte tra giovedì e venerdì, in via Nerva, a Soccavo, hanno premuto il grilletto almeno sei volte, tante quante i bossoli che la Polizia di Stato ha trovato a terra. Probabilmente è stata una intimidazione per un pregiudicato della zona. Una stesa, con pallottole impazzite che spesso azzoppano o spediscono tra la vita e la morte la persona sbagliata. Come era successo due anni fa a Valentino Esposito, oggi 21 anni, che il 10 agosto 2016 venne colpito al petto. Dopo due anni il padre del ragazzo, Ugo, chiede ancora quell'attenzione che gli fu promessa mentre il figlio lottava in Rianimazione.«Si è ripreso, quei giorni di ospedale sono solo un ricordo ormai, ma non tornerà mai più quello di prima. Le conseguenze di quello che ha subìto lo hanno segnato per sempre, malgrado sia tornato alla vita di tutti i giorni. A luglio abbiamo fatto altri accertamenti, ancora oggi una parte del polmone non funziona, una scheggia di proiettile è rimasta sotto l'ascella e un'altra è ormai inglobata nel fegato. Ha dovuto abbandonare lo sport, deve seguire una dieta particolare. Non può sottoporsi a sforzi intensi, deve stare continuamente sotto controllo. In ospedale il medico ci disse che era forte e che avrebbe potuto superare quelle ferite, ma per giorni la sua vita è stata appesa a un filo».