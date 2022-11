Napoli, fermate due auto rubate: arrestati i giovani ladri al volante

Via Comunale Margherita, alla periferia di Napoli. Scatta la segnalazione di un furto. Sul posto arrivano i poliziotti,che notano un’auto con il motore spento spinta da un’altra vettura: a bordo un uomo che, alla vista della pattuglia, accelera la marcia, tentando di darsi alla fuga.

Di qui l'inseguimento fino a via Nuova Toscanell:, l’uomo viene bloccato, mentre l’altra vettura con a bordo due persone viene fermata in via Croce: evidenti i segni di effrazione anche in questo caso e, all'interno, un martello e un cacciavite. Blocco di accensione manomesso, il veicolo risulta appena trafugato in via Iannelli.



F.P. e F.C, di 18 e 27 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, e A.G. 18enne napoletano, finiscono in arresto per furto aggravato.