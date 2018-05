Napoli, fiamme in un appartamento: paura a Fuorigrotta, anziana in ospedale

Martedì 1 Maggio 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 20:52

Paura a Fuorigrotta dove hanno divampato fiamme in uno degli appartamenti di una palazina in via John Fitzgerald Kennedy. L'episodio è accaduto dopo le 14 nell'abitazione dove c'era un'anziana che è stata soccorsa dall'equipe del 118 e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è stato sedato dai caschi gialli che hanno anche verificato la sicurezza dell'abitazione che non ha riportato alcun danneggiamento strutturale. L'anziana, una signora napoletana di 90 anni, è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Paolo dove è stata ricoverata per intossicazione da fumo e problemi di natura respiratoria.