Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera a Napoli in vico Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli. Si tratta presumibilmente di una «stesa», azione armata con colpi esplosi in aria per ribadire la supremazia criminale su un territorio.

Sul posto i Carabinieri intervenuti hanno trovato 4 bossoli. Non si registrano feriti o danni. Indagano i Carabinieri della compagnia Napoli Centro.



