Coronavirus a Napoli, dalla Croce Rossa al Cotugno arrivano le barelle di biocontenimento

Dal 1 maggio è partita una nuova iniziativa della Croce Rossa a favore dell’Ospedale Cotugno, in prima linea nella lotta al Covid-19. La Croce Rossa di Napoli infatti ha dato in dotazione all’ospedale napoletano un’ambulanza con una barella di biocontenimento a pressione negativa, strumento di ultima generazione nella lotta al coronavirus.come il Covid-19 e sono composte da un telaio metallico che sostiene tutta la struttura e un involucro trasparente in pvc che si montano su una barella di trasporto in alluminio. Un sistema di batterie alimenta il sistema di ventilazione e gli operatori possono assistere i pazienti dall’esterno dell’ involucro in PVC grazie a delle speciali maniche laterali che permettono di effettuare tutte le manovre terapeutiche necessarie: “La caratteristica di queste barelle – afferma Paolo Monorchio, Presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa – è che oltre ad essere operative in pochi minuti, non permettono la contaminazione dei mezzi di trasporto, sono collegabili ad ogni tipologia di barella, sono facili da decontaminare, creano un microclima ottimale per il paziente e non permettono accumulo di umidità.e tutte le altre persone esposte agli agenti infettivi protezione di operatori e di altri soggetti nei confronti dell’esposizione ad agenti potenzialmente infettivi. La barella inoltre può essere trasportata in qualunque ambulanza, ma anche in elicotteri o aereo”. Inoltre, sono sempre più le sinergie che si creano con Croce Rossa in questa emergenza. L’Associazione no profit Alma Mundi, che assiste persone svantaggiate e in difficoltà, ha donato 10.000 euro per contribuire all’acquisto di un’auto per il trasporto di cibo farmaci e altri generi di prima necessità ad anziani e indigenti. Inoltre la Onlus affiancherà la Croce Rossa nel progettare altre iniziative e soprattutto nella raccolta fondi su tutto il territorio nazionale coinvolgendo aziende, enti, associazioni di categoria regionali e nazionali oltre ai cittadini.